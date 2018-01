Le médecin de la Maison Blanche a dressé mardi le tableau d’un Donald Trump en « excellente santé » sans le moindre indice de troubles cognitifs et qui devrait le rester jusqu’à la fin de son mandat, voire d’un deuxième s’il est réélu en 2020.

Seul petit bémol au milieu d’une série d’indicateurs au vert: le 45e président américain de l’histoire, 108 kg pour 1m90, doit surveiller sa ligne et faire un peu plus d’exercice. « Il n’y a absolument aucun signe d’un quelconque problème cognitif », a lancé le docteur Ronny Jackson lors d’un long échange avec les journalistes au cours duquel il a répondu avec moult détails aux questions sur l’état de santé du président de 71 ans.

Le médecin de la Maison Blanche, qui a également suivi Barack Obama lorsqu’il était au pouvoir, a précisé qu’il n’y avait pas à ses yeux de nécessité de mener des tests d’évaluation cognitive mais qu’il avait procédé à ces derniers à la demande du président lui-même, soucieux de faire taire les spéculations. Mettant en garde contre « la psychiatrie de tabloïd », il a assuré n’avoir aucune raison de penser que le président avait des problèmes de raisonnement. Les interrogations sur les capacités du milliardaire de New York ont été relancées par le livre polémique du journaliste Michael Wolff qui dresse un portait au vitriol de l’ancien magnat de l’immobilier, assurant que son entourage doute de sa capacité à gouverner.

Donald Trump lui-même a vigoureusement contesté l’idée, assurant sur Twitter que ses « deux atouts » tout au long de sa vie avaient toujours été sa « stabilité mentale » et le fait d’être « très intelligent ». Il s’était, à cette occasion, auto-qualifié de « génie stable ». Le Dr Jackson, qui a examiné M. Trump pendant environ quatre heures vendredi à l’hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington, a insisté sur « l’excellente santé cardiaque » du président qui, a-t-il souligné, n’a jamais bu et jamais fumé. « Il est apte à exercer ses fonctions. Je pense qu’il le restera jusqu’à la fin de son mandat et même jusqu’à la fin d’un autre mandat s’il est réélu », a-t-il ajouté. Comment évalue-t-il l’état de santé de M. Trump par rapport à la moyenne des personnes de son âge ? « Sur la base de ses tests cardiaques, il est indiscutable qu’il est dans une excellente catégorie », a-t-il répondu. « Il a beaucoup d’énergie, d’endurance », a-t-il encore dit, évoquant des « gènes extraordinaires ». Assurant que M. Trump souhaitait perdre entre 4 et 7 kg au cours de l’année à venir, il a assuré qu’il allait prêter une attention particulière à son alimentation. « On va y travailler, nous ferons des progrès, je ne suis pas inquiet ». Interrogé sur le mode de vie du président, il a souligné qu’il ne dormait pas beaucoup, « en moyenne « 4 ou 5 heures par nuit ». Est-il stressé ? « Il a une capacité singulière à juste se lever le matin et à repartir à zéro (…) Cela l’aide au niveau du stress ». Mais le médecin de la Maison Blanche a aussi habilement esquivé les questions de journalistes moins strictement médicales. Le président, dont le goût pour la télévision est connu et suscite des interrogations sur le temps qu’il passe à travailler ses dossiers, passe-t-il trop d’heures devant le petit écran ? Pas de réponse. Le médecin a-t-il comptabilisé le nombre d’heures passées sur le green de golf, sujet sur lequel la Maison Blanche reste toujours très évasive? « Non », a-t-il répondu, tout en soulignant que c’était un exercice salutaire comme un autre. Quid de l’espérance de vie de Donald Trump? « Il ne vivra probablement pas jusqu’à 200 ans… », a répondu le docteur Jackson dans un sourire.