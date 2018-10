Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

A Arlon, Thionville et Trèves, on suit les élections luxembourgeoises avec un détachement… très attentif Alain Ducat, Maurice Magar et Thierry Nelissen / Surtout pas d’ingérence… Vues d’Arlon, Thionville et Trèves, les élections législatives luxembourgeoises sont un spectacle non interactif. On observe, on ne prend pas position. Et on attend le résultat… dont on croit