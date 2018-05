La phase de tests et essais du tramway sur le tronçon « Kirchberg – Etoile » a commencé la nuit du 21 mai avec un premier passage de la rame sur le Pont Rouge.

Ce premier franchissement s’est déroulé dans de bonnes conditions et se poursuivra chaque nuit progressivement jusqu’à la Place de l’Etoile.

Une conférence de presse est programmée le lundi 4 juin à 10h30 à la Brasserie Schuman en présence de Monsieur François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, et de Monsieur Patrick Goldschmidt, échevin responsable en matière de mobilité à la Ville de Luxembourg, qui présenteront les prochaines étapes et la date de mise en service commerciale du tram jusqu’à l’arrêt ‘’Stäreplaz/Etoile’’.

Tous les éléments d’information supplémentaires sont également disponibles sur le site internet de Luxtram : www.luxtram.lu.