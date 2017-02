Si je me mettais à citer Voltaire, en disant de l’école luxembourgeoise que «tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles», je serais, comme Candide, un naïf incorrigible. Tout d’abord, nous ne sommes certainement pas «dans le meilleur des mondes possibles», tant les injustices sont flagrantes dans notre société capitaliste. Même s’il n’en existe sans doute pas encore, «des mondes meilleurs» peuvent être imaginés sans verser dans l’utopie la plus irréaliste, et il faut espérer que nos enfants ou nos petits-enfants les inventeront enfin.

Que tout ne soit pas «pour le mieux» dans nos écoles découle largement de ce premier constat; les enfants des classes sociales privilégiées y obtiennent de meilleurs résultats que ceux issus des classes défavorisées.

Il ne fallait vraiment pas PISA pour qu’on sache de telles choses. Se donner l’aura d’un scientifique pour proclamer de tels constats, c’est faire comme La Palice.

Dans ce contexte, je viens de lire L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante, cette romancière dont on parle tellement ces derniers temps (et qui le mérite), ce roman illustre à la perfection combien l’origine sociale détermine largement les chances de succès à l’école. Bien sûr, me dira-t-on, l’histoire se déroule à Naples il y a une cinquantaine d’années, et un tel contexte n’est pas comparable avec le Luxembourg d’aujourd’hui.

Peut-être… mais les différences sociales continuent, chez nous, à être énormes entre les classes dominantes et ceux qui vivotent autour du seuil de pauvreté. Sans aucun doute, les écoles ne sont pas les mêmes que celles du roman: l’autoritarisme des maîtres s’est atténué, les mesures de soutien aux élèves en difficulté se sont multipliées, etc. Si tout n’y est pas encore «pour le mieux», s’il reste des réformes à faire, il me semble bien que l’école luxembourgeoise fait preuve de beaucoup de qualités. Toutefois, elle ne remplit pas toujours le rôle d’ascenseur social que beaucoup attendent d’elle. Il est vrai qu’aujourd’hui un tel rôle est devenu une exigence de la part des élèves et, surtout, de leurs parents. Selon eux, ce serait à l’école de gommer toutes les différences et de faire accéder chacun au niveau suprême.

C’est là le contraste avec le récit de Ferrante; si la narratrice, Elena, considère l’école comme un moyen d’échapper à la médiocrité de son quartier, elle se rend compte que cet ascenseur social n’est pas une évidence, mais qu’il faut être motivé et se battre pour atteindre son but. Et pour Elena, se battre c’est travailler; des phrases comme «j’étudiai jusque vers trois heures du matin» sont nombreuses dans le texte.

Que l’on ne croie surtout pas que j’exige de tels excès de labeur, mais j’aimerais bien qu’élèves et parents, politiciens aussi, n’oublient pas la vertu du travail et de la motivation. Promettre à tous le bac (ou l’exiger même), c’est nier toute capacité d’ascenseur social à l’école. L’école ne peut pas résoudre toutes les iniquités; laissons-lui au moins la possibilité de reconnaître le mérite de certains et de les récompenser comme il se doit, c’est-à-dire par un diplôme qui continue à avoir de la valeur.

Dans Les Chaussures italiennes, le regretté Henning Mankell fait dire à son personnage principal: «Je m’étais extrait de mon milieu d’origine; le rappel quotidien des conditions de vie précaires de mon père m’avait donné la force nécessaire pour m’en sortir. Mais je pouvais tout aussi bien remercier le hasard de m’avoir fait naître à une époque où ce genre d’ascension sociale était possible. Une époque où le fils d’un humble serveur pouvait passer le bac et même mener à terme des études de médecine.»

Faisons tout pour qu’une telle «époque» perdure dans l’école luxembourgeoise.

Andre Wengler