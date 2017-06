Tour du Luxembourg – Victoire finale de Greg Van Avermaet

Le Belge Greg Van Avermaet (BMC) a remporté le Tour du Luxembourg après la 4e et dernière étape au terme de laquelle il s’est imposé en puncheur devant le Luxembourgeois Alex Kirsch et le Belge Xandro Meurisse, dimanche à Luxembourg.

Au général, Greg Van Avermaet devance Xandro Meurisse (à 29 sec) et le Français Anthony Perez (à 36 sec). Le champion olympique a survolé la course remportant deux des cinq étapes (si l’on tient compte du prologue) et pris deux fois la deuxième place. « Je ne suis pourtant pas encore à 100%. Je n’ai pas encore retrouvé toutes mes sensations », note van Avermaet, qui effectuait sa reprise un mois après sa victoire lors de Paris-Roubaix. Avec des succès au Nieuwsblad et à Gand-Wevelgem, son printemps est complètement réussi. Il peut maintenant poursuivre sa préparation pour le Tour de France où il « ambitionne une victoire d’étape