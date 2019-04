La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mardi vouloir réclamer aux dirigeants européens un nouveau report du Brexit, « aussi court que possible » et qui prendra fin lorsque le parlement aura adopté un accord de divorce.

La dirigeante conservatrice a aussi appelé le leader de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn à venir « s’assoir » avec elle « pour essayer de trouver un plan » qui pourra franchir l’étape du parlement, dans sa courte allocution au 10 Downing Street à l’issue d’un conseil des ministres marathon de sept heures