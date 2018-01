La tour Eiffel était fermée à la visite mercredi en raison des fortes bourrasques de vents qui touchent la capitale, a annoncé la direction de la SETE (Société d’exploitation de la tour Eiffel). « En raison des fortes bourrasques de vent sur le parvis et pour des raisons de sécurité, la tour Eiffel n’a pas ouvert » mercredi matin, a indiqué une porte-parole.

Cette annonce intervient alors que la mairie de Paris a déjà annoncé que les espaces verts resteraient fermés toute la journée, « en raison des prévisions de Météo France, annonçant des vents forts autour de 80 km/h pouvant atteindre ponctuellement 100 km/h ». Un point météo sera fait en milieu de journée pour réévaluer la situation, a ajouté la SETE. L’ouest, le nord de la France et l’Ile-de-France étaient touchées mercredi matin par la tempête Eleanor, qui provoque rafales de vents, coupures d’électricité et perturbations du trafic aérien.

Le trafic aérien a ainsi été provisoirement suspendu mercredi matin sur les aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg.

Le trafic est interrompu depuis 10H30 en raison de vents soufflant à une vitesse supérieure à 110 km/h, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la DGAC en précisant que les deux aéroports continuent d’accueillir le public en attendant un retour à la normale.

Les fortes rafales de vent ont également provoqué des perturbations à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG) où 60% des vols ont été retardés au départ entre 07H15 et 09H00 et un tiers à l’arrivée, selon la DGAC. Selon le gestionnaire de l’aéroport, Groupe ADP, les vols ont subi une moyenne de 38 minutes de retard. La situation devrait revenir à la normale d’ici la fin de la matinée et trois vols ont été déroutés, selon la même source.

A l’aéroport de Beauvais, un vol en provenance de Barcelone a été dérouté sur Lille à 09H00, selon la DGAC. Face à cette tempête arrivant du nord de l’Irlande, 47 départements étaient toujours mercredi matin en vigilance orange, en Bretagne, en région parisienne, dans les Hauts-de-France, dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Alpes du Nord, les Alpes-Maritimes, et en Corse.