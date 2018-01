Les vents violents annonçant la tempête Carmen qui devrait traverser la France d’ouest en est lundi ont provoqué dimanche la mort d’un homme dans les Pyrénées-Atlantiques, alors que 26 départements sont en vigilance orange pour le Nouvel An.

Un homme d’une soixantaine d’années a été tué par la chute d’un arbre sur la voiture dans laquelle il se trouvait près d’un bois à Esterençuby, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, selon la gendarmerie de Pau.

Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a annoncé dans un tweet dimanche soir se rendre au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises de la sécurité civile qui suit heure par heure la situation. Carmen, la troisième tempête hivernale après Ana et Bruno en décembre, est annoncée pour lundi matin mais dès dimanche après-midi l’ouest du pays était touché par des pluies parfois soutenues accompagnées de rafales de vents de 60 à 80km/h ainsi que par de « fortes vagues » sur le littoral, selon Météo-France.

Dans la perspective de vents « violents » qui pourront aller jusqu’à des rafales de 140 km/h par endroits, Météo-France a annoncé dimanche le placement, de lundi 06H00 à 20H00, de 18 départements en vigilance orange « vent », sept en vigilance « vent » et « vagues-submersion » et un 26e, les Pyrénées-Atlantiques, en vigilance « vagues-submersion ».

La concomitance du passage de Carmen avec des coefficients de marée élevés (97 pour la pleine mer lundi après-midi) risque d’entraîner des phénomènes de submersion marine sur les parties « exposées ou vulnérables » du littoral. Tous les départements de la façade ouest, du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques, sont ainsi concernés par l’alerte orange « vagues-submersion ».

Ces risques météo ont déjà conduit plusieurs municipalités à annuler des événements prévus en bord de mer. Ainsi, certains traditionnels bains du Nouvel An ont été annulés ou reportés comme celui d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques), reprogrammé pour le 7 janvier.

La mairie de La Rochelle (Charente-Maritime) a annulé le bal du Nouvel An prévu lundi soir sur le Vieux-Port et la ville de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) a interdit l’accès aux plages jusqu’à mardi. « La dépression Carmen va évoluer en tempête durant la nuit en approchant des côtes françaises », a précisé Météo-France, notant que ce type de « violente tempête hivernale » se produisait 3 à 4 fois par an.

A peine achevées les festivités de la nuit de la Saint-Sylvestre, le vent violent « se généralisera rapidement » lundi matin de la pointe bretonne jusqu’à l’estuaire de la Gironde. Des rafales de 120 à 140km/h sont ainsi attendues sur le littoral.

Les vents « violents » s’étendront également au nord de l’Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie et sud du Centre, avec des rafales de 100 à 110km/h à l’intérieur des terres. Avec localement 120km/h, en particulier sur la Vendée et le Poitou-Charentes.

Aucune région ne devrait être épargnée par le vent, qui devrait toucher aussi les Alpes et la Méditerranée dans le courant de la journée. La Corse en particulier sera la cible d' »un vent violent en soirée et durant la nuit suivante », selon Météo-France, évoquant des « rafales certainement supérieures à 140 km/h » sur l’Ile de Beauté. Les consignes à observer en cas de vents violents sont de limiter ses déplacements, d’adapter sa vitesse en voiture, de faire attention aux chutes d’objets, d’éviter de se promener sur les zones littorales et forestières. Carmen, « tempête hivernale classique » et d’une intensité comparable à Ana (11 décembre) et Bruno (mercredi), pourrait entraîner des dégâts dus à des chutes de toitures ou d’arbres pouvant endommager le réseau électrique. Dans le Finistère, 400 foyers étaient privés d’électricité dimanche matin. La tempête a été baptisée par Météo-France d’après une liste de noms établie par ordre alphabétique en partenariat avec les services météorologiques espagnol et portugais.

L’organisme météo souligne que « donner un nom aux tempêtes permet de communiquer plus efficacement », et que des sondages ont montré que « la population est beaucoup plus attentive aux consignes de sécurité quand la menace de vent fort est clairement identifiée comme reliée à une tempête nommée ».