Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a défendu la « grande fermeté » de la France après l’annonce de la taxation par les Etats-Unis des importations d’acier et d’aluminium, jeudi lors d’une visite à l’usine ArcelorMittal de Dunkerque.

« Nous sommes (…) sur une ligne de grande fermeté pour dire à nos amis américains: c’est une mauvaise décision », a déclaré M. Le Maire en ouvrant une table ronde avec les dirigeants et les représentants syndicaux de l’usine. « Nous sommes fermement déterminés à défendre nos intérêts et à les défendre de manière unie avec les autres pays européens », a souligné le ministre lors d’un point de presse à l’issue de sa visite de l’usine. Si la mesure américaine entre en vigueur, Bruno Le Maire envisage « soit des contremesures, soit des mesures de sauvegarde, soit des interventions au niveau de l’OMC ou du G20 ». Cela pourrait comprendre une augmentation des tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium de pays tiers, pour « éviter que les surcapacités se déversent sur le marché européen, sur le marché français, avec un impact sur les prix de l’acier et les prix de l’aluminium très négatif pour nos emplois et pour nos usines », a-t-il dit.

Le ministre a aussi évoqué « l’augmentation de tarifs sur les produits venus des Etats-Unis ». Il faut « que nos amis américains prennent conscience que leur décision menace nos emplois et que nous ne nous laisserons pas faire », a lancé Bruno Le Maire.

Interrogé sur les répercussions possibles pour l’usine ArcelorMittal de Dunkerque, le ministre de l’Economie a dit qu’il n’était « pas inquiet » car c’est « un outil solide, moderne, qui a investi ». Mais « il y a d’autres sites de production d’acier ou d’aluminium en France qui sont des petits sites, de 200, 300, 400 emplois (…) qui eux peuvent être mis en péril », a-t-il ajouté.

M. Le Maire a indiqué qu’il avait déjà discuté du dossier avec le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross. Il s’est aussi entretenu avec la commissaire européenne Cecilia Malmström sur une « réponse unie, forte, coordonnée des pays européens ». Le ministre français rencontrera ce vendredi son collègue allemand ministre des Finances, Olaf Scholz. Après la table ronde avec la direction et les représentants du personnel, pour leur apporter « un message de soutien », M. Le Maire a visité l’usine de Dunkerque. Cette vaste implantation, qui emploie 3.000 personnes, fait partie du pôle Atlantique-Lorraine du groupe. L’essentiel de la production est destinée aux sites de Dunkerque et Mardick, ainsi qu’à Florange et au Luxembourg. Une toute petite partie, de l’ordre de 4%, est expédiée aux Etats-Unis.