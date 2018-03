Les produits américains que l’UE prévoit de taxer lourdement si Donald Trump confirme ses taxes sur les importations d’acier et d’aluminium comprend plusieurs dizaines de produits en acier, industriels et agricoles, dont le tabac, les bourbons et les jeans, selon la liste consultée mercredi par l’AFP.

Le document de la Commission vise des produits fabriqués sur le territoire américain et non pas ceux vendus par les marques américaines, qui peuvent être fabriqués partout dans le monde. Les produits sont listés selon une nomenclature douanière très précise, qui ne cite aucun nom de marque ou d’entreprise, même si le président de la Commission Jean-Claude Juncker a lui-même évoqué la semaine dernière Harley-Davidson et Levi’s.

Les mesures européennes sur ces produits visent à compenser à hauteur de 2,8 milliards d’euros les dommages causés à l’industrie européenne par les taxes américaines, comme l’autorise selon l’UE l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Plusieurs dizaines de produits en acier comme certains aciers laminés, les tubes sans soudure, etc. Certains haricots, le riz, le maïs (transformé ou non), les airelles, le jus d’orange, le beurre de cacahuète, plusieurs types de bourbon et de whisky, des cigares, des cigarettes, du tabac à rouler, à pipe ou à chiquer. Divers produits textiles comme des T-shirts, des pantalons (dont les jeans), des shorts, le linge en coton et les chaussures en cuir.

Des produits de beauté ou de maquillage comme le rouge à lèvres ou certains produits pour la peau. Plusieurs types de véhicules, dont les motos, mais aussi des bateaux à moteur ou de plaisance, les yachts ou les canoés. csg