L’aviation civile omanaise a annoncé mardi la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de tous les vols de Boeing 737 MAX de et à destination des aéroports du sultanat.

« L’Autorité de l’aviation civile suspend temporairement et jusqu’à nouvel ordre les opérations de l’avion Boeing 737 MAX de et à destination de tous les aéroports omanais », indique un tweet du régulateur aérien d’Oman. Oman suit ainsi plusieurs pays ou compagnies aériennes qui ont pris des dispositions similaires après le crash dimanche d’un appareil de ce type en Ethiopie qui a coûté la vie à 157 passagers et membres d’équipage.

La compagnie nationale Oman Air dispose de cinq Boeing MAX dans sa flotte de 53 appareils, selon son site internet.

Lundi, les Etats-Unis avaient décidé de ne pas clouer au sol ces avions, mais veulent obliger Boeing à procéder à des modifications des 737 MAX 8 et 737 MAX 9.