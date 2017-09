Lors du deuxième jour de sa visite en Californie, le Premier ministre Xavier Bettel a rencontré Sundar Pichai, le directeur de Google.

«Le fait que nous soyons accueillis par le directeur d’une telle entreprise démontre les bonnes relations que nous avons pu obtenir avec ces entreprises internationales», explique Bettel sans parler du projet d’un centre de données du géant américain au Luxembourg.

«Je communiquerai à ce sujet dès qu’il y aura quelque chose de concret et de nouveau». Si ce dossier ne bouge pas, d’autres collaborations se sont confirmées ce jeudi 21 septembre à Silicon Valley. Ainsi, le gouvernement et l’entreprise Cisco, le leader mondial de l’informatique et des réseaux, signeront un mémorandum d’entente pour pousser la collaboration dans les domaines des «villes intelligentes» hyperconnectées, de l’éducation et de la recherche. Cisco a notamment développé un outil de formation dont le but est d’octroyer les connaissances informatiques nécessaires aux personnes ne disposant pas des compétences nécessaires. Les termes de ce mémorandum, tout comme la date de signature, restent encore à définir.

Une rencontre avec une jeune start-up californienne, Audacy, qui tente de faciliter la transmission de données entre les satellites et la Terre, a encore souligné l’importance de SES. Audacy se cherche en effet trois points d’ancrage terrestres pour disposer des infrastructures nécessaires pour relier les satellites et la Terre. A côté de San Francisco et de Singapour, elle songe à installer son troisième poste au Grand-Duché où elle pourrait se servir des infrastructures de la SES. Audacy tente ainsi de commercialiser une technologie que la Nasa avait développée dans les années 1990.

De l’espace, le Premier ministre et ensuite passé à la crypto-monnaie lors d’une visite chez Pantera Capital, une société d’investissement spécialisée dans ce domaine et dans celui du «blockchain», ces protocoles de sécurité automatisés qui ont vu le jour avec les nouvelles monnaies. D’après les dirigeants de Pantera Capital, le Luxembourg pourrait générer des bénéfices importants s’il endossait le costume de régulateur pionnier dans ce domaine, qui reste aujourd’hui soumis à d’importants risques en raison de l’absence de règles claires. Or, chez Pantera Capital, qui a son siège au Grand-Duché depuis deux ans, les dirigeants sont convaincus que ces nouvelles monnaies, à condition qu’elles soient entourées par un cadre légal clair, pourraient révolutionner le monde de la finance en démocratisant l’accès aux capitaux. Les crypto-monnaies pourraient jouer le rôle d’un multiplicateur d’investissements. «Si nous venons ici à la rencontre de ces sociétés innovantes, c’est aussi pour les écouter et pour bénéficier de leurs conseils», conclut Bettel, qui qualifie ces deux premiers jours en Californie de «succès». «Cette mission montre clairement que nous sommes sur le radar des ces grandes entreprises d’innovation».

