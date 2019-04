Cela fera trente ans, en novembre,que le mur a été éventré à Berlin / Je t’écris de Berlin, cette fois-ci, ma chère inconnue, la ville au ciel jadis déchiré, on en sent encore la cicatrice. Je dis ciel, mais c’était la terre qui était déchirée, la triste histoire de la deuxième moitié du XXe siècle l’ayant voulu.

Meurtrie, la ville l’avait été juste avant qu’on ne se la partage, meurtrie et punie, pour avoir hébergé le plus sanguinaire sans doute des tyrans des temps modernes. Pour l’avoir hébergé et acclamé depuis 1933, car comme les apprentis tyrans d’aujourd’hui, il avait promis monts et merveilles à ses compatriotes, leur faisant accepter l’abominable troc où ils ont pu, sans états d’âme, échanger leur liberté et leur tolérance contre la promesse d’une éphémère embellie sociale.

Bien des charniers plus tard, avec leurs lots d’exterminations, la punition est venue, et coupée en quatre d’abord, la ville s’est finalement fendue en deux, devenant la tranchée principale entre l’Est et l’Ouest, entre ce qu’on appelait communisme, parce que déjà les mots étaient vidés de leur sens, et le capitalisme qui, lui, l’avait échappée belle après avoir encensé le tyran.

Puis la tranchée est devenue un mur, et c’est de celui-là que je voudrais te parler, parce qu’à lui seul, il a trahi jusqu’à l’idée même de notre utopie. T’en souviens-tu? Oh, elle avait été froissée depuis bien longtemps, par cet autre tyran qui, à Moscou, sévissait depuis les années 20, mais nous l’avions défroissée, afin qu’elle reste lisible. Et je le fais aujourd’hui encore, contrairement à toi qui t’es laissée attirer par d’autres sirènes.

Le mur, à Berlin, je l’ai vu se construire, et quand il s’est écroulé, j’ai pu me défaire d’un peu de honte. Car la blessure qu’il inscrivait dans le cœur de la ville, était aussi un peu la nôtre. Nous qui, pourtant, nous disions que si le mot communisme avait un sens, il serait du côté des démolisseurs de murs et non des constructeurs. Mais l’utopie avait été hypothéquée. A Moscou, puis à Budapest, à Berlin, à Prague, à Varsovie….

Comment alors se dire communiste, après cela? Voilà toute la question qui nous tenaillait, quand nous nous sommes mis à lutter. J’y repense ici, me promenant dans les rues de Berlin aux noms tristes, Friedrichstraße, Brunnentraße, Unter den Linden. Et ne peux faire autrement que d’y penser, car partout le souvenir est sollicité le long du tracé du mur. Ils me disent ces lieux qu’au nom de mon utopie, on a enfermé la moitié d’un peuple derrière un mur, on lui a tiré dessus quand il tentait de s’évader. Ce qui a transformé l’autre côté, celui contre lequel j’étais et suis en rébellion, en hôte accueillant jouant le beau rôle. Je comprends alors, ma chère inconnue, que tu aies tourné le dos à tout cela. Moi, je voudrais, comme l’a si bien dit Erri de Luca, que le jeune homme en lutte que j’ai été me donne encore la main si je devais le rencontrer aujourd’hui.

Jean Portante