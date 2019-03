Avec 39 EUR, le coût horaire moyen du travail reste élevé au Luxembourg par rapport à la moyenne européenne (26 EUR) et celle de la Zone euro (30 EUR).

Ceci découle de la structure de l’emploi luxembourgeois, davantage centré sur les services à haute valeur ajoutée.

Néanmoins, dans certains secteurs d’activité comme l’industrie et la construction, le coût de la main-d’œuvre est inférieur à celui des pays limitrophes. Si les coûts horaires moyens ont progressé plus rapidement (2.3% par an) qu’en moyenne pour la Zone euro sur la période 2012-2016, c’est surtout dû à l’augmentation plus importante des coûts dans certains secteurs comme p.ex. le secteur financier et les activités de services administratifs et de soutien.

Communiqué