Les prix des produits pétroliers sont orientés à la hausse depuis le mois d’avril. Comparés au mois de septembre de l’année précédente, les prix de l’or noir dans le panier de l’indice sont supérieurs de 14.7% et le prix de l’électricité de 6.5%. Au mois de septembre 2018, l’indice des prix à la consommation national progresse de 0.2% par rapport au mois précédent.

L’indice général du mois de septembre exprimé en base 100 en 2015 se chiffre à 104.58 points. La moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948 augmente et passe de 855.48 à 857.78 points.

Avec la rentrée scolaire, les tarifs de certains cours d’enseignement privés ont été adaptés. Ces derniers se redressent en moyenne de 15.0% par rapport aux anciens tarifs.

Des variations de prix peuvent être constatées dans le rayon alimentaire

par rapport au mois précédent.

Les légumes frais ont augmenté de 13.7%, tandis que des baisses sont observées pour les fruits frais (-2.0%), la viande (-0.4%) et les poissons et fruits de mer (-0.3%).

Au total, les prix des produits alimentaires se redressent de 0.3% en un mois et de 2.6% par rapport au mois de septembre 2017.

Les frais pour voyager impactent le plus le résultat mensuel à la baisse.

En raison de la fin des vacances scolaires, les prix des voyages à forfait chutent de 5.3% et ceux des billets d’avion de 26% par rapport au mois d’août.

Du côté des services, les rubriques des maisons de retraite et de soins

(+0.4%), des restaurants et cafés (+0.4%) et des salons de coiffure et d’esthétique corporelle (+0.2%) influencent l’indice de septembre

à la hausse.

