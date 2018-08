Au 1er janvier 2018, un couple avec deux enfants aurait besoin de 4 079 euros par mois pour vivre décemment, c’est-à-dire satisfaire ses besoins de base et participer activement à la société.

Il s’agit d’une famille hypothétique composée de deux parents, d’une fille de 14 ans et d’un garçon de 10 ans. Un couple sans enfants aurait besoin de 2 707 euros et une femme monoparentale avec une fille de 14 ans nécessiterait 2 724 euros pour vivre convenablement.

Le logement représente 38% dans le budget de référence

Notre famille de référence de 4 personnes aurait besoin de 1 542 euros pour louer un logement de 100 m2 en milieu urbain.

En supposant que notre famille de référence ne suive pas de régime alimentaire, ne souffre pas d’allergies et que la majorité des repas de midi soient pris à la cantine et ceux du soir à la maison, elle aurait besoin de 922 euros par mois pour se nourrir.

Le droit au repos et aux loisirs étant inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’homme, un budget pour « participer à la vie sociale » a été attribué à notre famille de référence, qui s’élèverait à 559 euros par mois. Il inclut des activités culturelles et sportives ainsi que 6 sorties annuelles au restaurant et un budget pour inviter des amis à la maison.

On constate alors que sans aides étatiques, seuls les couples actifs à 100% sans enfants conservent des revenus bien au-dessus du budget de référence.

Les couples actifs à 100% avec deux enfants se retrouvent tout juste au niveau du budget de référence, grâce aux allocations pour l’avenir des enfants.

Les 16.5% de la population considérée comme pauvre au Grand-Duché ne peuvent clairement pas participer activement à la société.

Selon l’enquête budget des ménages de 2016, un homme seul dépenserait ainsi en moyenne 3 412 euros par mois, une femme seule 3 349 euros, un couple sans enfants 5 782 euros et un couple avec deux enfants 6 250 euros.

