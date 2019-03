Les années 10 de ce XXIe siècle ont sonné le réveil des peuples. On les voulait assoupis. On disait que les luttes sociales, c’était du vieil outillage. Eh bien, les premiers intéressés dans l’affaire, les peuples, ne l’ont pas entendu de cette oreille.

Certes, ça a pris un certain temps avant qu’on ne sorte de la léthargie. Mais c’était écrit d’avance. Rien n’arrête les peuples, quand l’injustice devient trop criante.

Parmi les premiers à descendre dans la rue, il y a eu les Indignés espagnols. Dès mai 2011, ils occupaient, par centaines de milliers, la Puerta del Sol. Un spectre nouveau hantait dès lors l’Europe: le spectre de l’indignation.

L’indignation est plus forte que la colère. Elle naît, parce qu’au plus profond de l’humain quelque chose d’essentiel est heurté. Elle n’est pas un simple coup de gueule, mais la timide prise de conscience que le monde et ceux qui le gouvernent sont intensément injustes. Dans la répartition des richesses surtout. Avec d’un côté une poigné de profiteurs, de l’autre l’immense majorité à qui on ne distribue que des miettes. L’indignation met le doigt sur cette ligne de partage là.

On l’avait vue à l’œuvre quelques mois plus tôt en Tunisie. L’immolation par le feu d’un jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, auquel les autorités avaient confisqué sa charrette, était ressentie dans le pays entier comme la goutte d’eau faisant déborder le vase de l’injustice. Le sort du vendeur touchait la corde la plus humaine à l’intérieur de tout un chacun.

Or, l’indignation a ceci de particulier qu’elle n’est pas dirigée contre un patron rapace qui serait injuste face à ses salariés.

Elle pointe directement du doigt celui qui est identifié comme étant l’exécutif de l’injustice, l’Etat donc.

L’exemple le plus récent en est le mouvement des «gilets jaunes» en France. Le sentiment d’injustice s’est agglutiné, comme dans les révoltes paysannes d’antan, autour d’une banale taxe de trop. Une poignée d’euros illustrant que les fins de mois sont pour beaucoup de gens tragiques. Et encore une fois c’est, comme en Tunisie ou ailleurs, le chef de l’Etat qui en est tenu pour responsable.

L’indignation met en évidence – et c’est peut-être son acquis le plus intéressant – que l’Etat ne joue plus son rôle de justicier social. Qu’il a abdiqué. Elle dit que les peuples veulent un Etat protecteur. Et non un vautour s’alignant aux ordres du marché et les saigne. C’est un appel au secours. Un désir de plus d’Etat dans la gouvernance sociale du monde.

Or, ce que l’Etat veut, aujourd’hui, partout, c’est moins d’Etat. Livré qu’il est, par l’endettement notamment, aux nouveaux maîtres du monde que sont les spéculateurs et les financiers.

Qui lui demandent de puiser dans les poches des peuples, alors que les peuples ont besoin que l’Etat les leur remplisse un peu. Il y a donc malentendu.

Qui ne sera dissipé que quand l’indignation se dirigera contre ceux qui vraiment sont à la source de l’injustice.

Jean Portante