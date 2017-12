Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Alain Ducat et Marc Fassone / Des groupes nippons prennent pied ou solidifient leur ancrage productif. Et miser sur les valeurs de Tokyo reprend tout son sens économique. Fin novembre, la visite d’Etat du Grand-Duc Henri, avec toute une cour économique autour de lui, a manifestement marqué un jalon. Comme souvent, des contacts et autres