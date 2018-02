Thierry Nelissen / Il faut rendre grâce au Christ, ou plutôt à son immaculée de mère, invoquée sans excès dans la bonne ville de Lourdes, d’avoir soulagé de ses souffrances sœur Bernadette Moriau, qui n’en attendait pas tant. De retour d’un pèlerinage, en 2008, la religieuse partiellement paralytique avait senti une chaleur traverser son corps et entendu une voix, qui n’était pas Siri, lui enjoignant de se séparer de tous ses appareils médicaux. Miracle! Pas de quoi courir un 100 mètres, ni marcher sur l’eau, mais tout de même de s’offrir une balade de 5 km en forêt. Il n’aurait plus manqué que sa réserve d’eau minérale se changeât en romanée-conti grand cru. Pour l’impossible, il est vrai, même Dieu demande un certain délai.

Le temps d’une expertise, sérieuse comme le dogme de la Trinité, et l’Eglise pouvait se faire une religion: il s’agit bien d’un miracle, que la loi Macron sur l’information ne pourra en aucun cas qualifier de «fausse nouvelle». Amusant. Disparu, en tout cas, le syndrome de «la queue-de-cheval» qui empoisonnait la vie de Bernadette depuis 1966. Et le bonheur de l’une fait l’extase des autres, ceux qui ont choisi de célébrer le 70e miracle de Lourdes le jour anniversaire des apparitions de 1858, confortés par ce divin hasard qui veut que l’exaucée porte le même prénom que la petite Soubirou… Voilà un petit nom qui va revenir à la mode, tout comme la cité mariale va conforter son statut de phare du catholicisme. Il faudra compter, hélas, avec les impies qui ne voudront voir dans ce merveilleux événement qu’une basse opération de marketing. Tas de mécréants!