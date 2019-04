Thierry Nelissen / Ce petit Etat de quelques centaines de milliers de résidents, répartis sur 5.000 kilomètres carrés, est une monarchie. Son Produit intérieur brut (PIB) par habitant est l’un des plus élevés du monde. De nombreux emplois sont payés par l’Etat et la plupart des citoyens bénéficient d’aides généreuses. Dans ce pays développé, l’espérance de vie atteint 79 ans. Son gouvernement cherche à tout prix à diversifier l’économie.

Non! Ce n’est pas le Grand-Duché, mais un sultanat d’Asie, celui de Brunei, au Nord de Bornéo. Son monarque absolu, Hassanal Bolkiah, 50 ans de service, fait aussi office de Premier ministre: on n’est jamais si bien servi que par soi-même. C’est, au passage, l’un des hommes les plus riches du monde. Pas usé pour un sou, pépé! Une poigne de fer, et un goût prononcé pour le luxe et les chanteuses occidentales.

S’affranchir de l’Empire britannique, ça laisse des traces. Après avoir réussi son Brunexit en 1984, le petit Etat s’est souvenu progressivement que 80% de ses citoyens étaient musulmans. Cela fédère. Hassanal Bolkiah, qui a du pétrole, mais pas d’idées, est contraint de les puiser dans les textes sacrés. En 2014, la première phase d’un code pénal inspiré de la charia entre en vigueur. Oubli de prier et grossesses hors mariage sont sévèrement punis. Mercredi 3 avril 2019, phase 2: l’homosexualité masculine est passible de lapidation. Le monde laisse les vedettes du show-biz se scandaliser: ça donne bonne conscience. Mais les acheteurs de pétrole et les marchands d’armes n’ont pas encore pris attitude. Etonnant…