Le 28 février, la société « Habitat Construction », spécialisée dans la maçonnerie et des services tels que la façade, la chape et le carrelage, l’étanchéité ainsi que l’isolation, a été déclarée en état de faillite.

Malheureusement l’entreprise et les emplois des quelques 25 salariés de cette société établie à Ettelbruck n’ont pas pu être sauvés.

Le 27 février le LCGB a tenu une réunion d’information pour le personnel concerné afin de les pouvoir assister dans l’établissement de leurs déclarations de créances. Il s’agit d’assurer que les salariés puissent toucher le plus rapidement possible les retards de paiement et les indemnités liées à la faillite.

Le LCGB assistera les salariés également dans leurs démarches pour la recherche d’un nouvel emploi.

Communiqué