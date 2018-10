Alain Ducat/ A se demander si, outre les interconnexions électriques, le courant passe bien entre le Luxembourg et la Belgique. Surtout entre les chemins de fer de pays contigus, sachant que la SNCB est actionnaire (à 4%) des CFL (comme la SNCF, à 2%) et qu’un représentant belge – un régional, pas un gars venu de Bruxelles – siège au conseil d’administration grand-ducal.

En tout cas, c’est le souk sur le rail frontalier, depuis des semaines. Des années en fait, car sur ce plan-là, c’est assez régulier.

Sur la (fameuse) ligne 162, qui se traîne toujours entre les deux capitales européennes, le franchissement des pointillés virtuels qui font frontière sur la voie relève du parcours du combattant. En cause? Un changement de tension – 3kv/25kv – entre réseaux nationaux, que, malgré les sonnettes d’alarme tirées par des associations d’amis du rail et autres navetteurs, le gestionnaire royal, un brin boute-en-train, n’a pas anticipé. Alors, ça coince, ça change de machine en plein trajet, ça fait le coup de la panne sur la ligne… Les équipes techniques sont sur la brèche avec les moyens limités mis à leur disposition. En attendant, les horaires sont aléatoires et, pour réduire le chaos sans doute, une suppression de train Luxembourg-Arlon, juste pour le début de l’heure de pointe, est annoncée.

Les travailleurs frontaliers qui empruntent la ligne venant de Virton par exemple, vous diront que les craintes sont redondantes là aussi.

Il ne suffit pas que la volonté d’avancer existe ici. Peut-on le rappeler aux voisins? La bataille pour la mobilité est déjà bien assez duraille…