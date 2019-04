Olivier Tasch / Les résultats complets des élections sociales sont désormais connus et les conséquences qui en découlent aussi. L’OGBL demeure incontestablement la première force syndicale du pays. Dans une entreprise, un salarié qui se présentait sur une liste de l’OGBL avait 73,66% de chances d’être élu! Un score sans appel avec 1.972 délégués et 1.800 suppléants. On a beau tourner les chiffres dans tous les sens, l’insuccès que d’aucuns veulent voir ne fait pas surface. Pour ce qui est du résultat à la Chambre des salariés (CSL), l’OGBL remporte 35 sièges sur 60. Il en comptait 38 en 2013, 36 en 2008. Le syndicat occupe ainsi près de 60% des sièges et conserve sa majorité absolue. Certes, le syndicat cède 3 sièges à son rival chrétien, le LCGB, qui «grimpe» à 18 sièges. La marge reste toutefois très confortable.

Reste donc le fait marquant: l’échec cuisant du président de l’OGBL, qui n’est pas réélu comme membre de la CSL. S’il précise que cela s’est joué à quelques «miettes», il en tire les conséquences en annonçant qu’il ne se représentera pas à la présidence du syndicat en décembre. Il balaye ainsi les spéculations sur de quelconques manigances et a l’élégance, qui fait parfois défaut aux gens de pouvoir, de ne pas s’accrocher à son siège. La secrétaire générale du syndicat, en revanche, affiche un bon score et pourrait prendre la présidence de la CSL et de l’OGBL. Si tel est le cas, elle aura fort à faire! Notamment parce que la moitié des entreprises du pays n’ont pas de convention collective, et c’est bien là que se situe la lutte syndicale, très loin des considérations de personnes.