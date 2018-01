Le Fonds du logement et la Société nationale d’habitation à bon marché (SNHBM), les deux promoteurs publics sous la tutelle du ministère du Logement, ont réalisé en 2017 leur meilleure année quant à la production d’unités d’habitation depuis 2009.

Le Fonds du logement, qui en tant qu’établissement public a été réorganisé au cours des deux dernières années travaille depuis le 1er juillet 2017 avec une base légale réformée, a finalisé en 2017 133 unités d’habitation.

Ceci constitue quant à la production d’unités d’habitation la meilleure année pour le Fonds du logement depuis 2009.

L’année 2017 était la première étape du processus d’optimisation de l’efficience du Fonds.

L’effectif du Fonds du logement passait de 63 personnes en 2016 à 86 personnes en 2017. En 2016, le nombre de logements en cours de réalisation augmentait de 213% pour passer de 93 unités à 292 unités.

Pour soutenir cette croissance, le Fonds a acquis en 2017 des terrains et immeubles pour une contrevaleur s’élevant à près de 6 millions d’euros. Pour 2018, il envisage de livrer quelque 180 unités et livrera en 2020 quelque 300 unités d’habitation.

Parmi les sites les plus importants, citons les deux friches industrielles à Wiltz et à Dudelange qui seront valorisées à moyen et à long terme, et sur lesquelles le Fonds du logement réalisera quelque 2.000 logements.

SNHBM

La Société nationale d’habitation à bon marché, les chiffres sont aussi encourageants.

En 2017, 272 unités d’habitation ont été entamées ; chiffre qui pourra être augmenté, pour les années 2018 et 2019, de 250 à 300 habitations par an.

Le projet phare de la SNHBM est sans aucun doute le projet Elmen à Olm où 800 logements, répartis sur 3 villages, seront entamés prochainement.

Communiqué