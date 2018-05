Les syndicats de la SNCF, qui ont reçu vendredi la confirmation d’Edouard Philippe que l’Etat reprendrait une partie de la dette du groupe, à hauteur de 35 milliards d’euros, poursuivent tous la grève, seule l’Unsa envisageant une sortie du conflit.

Alors que le texte de loi, voté en première lecture en avril à l’Assemblée, arrivera en séance publique au Sénat mardi, l’Etat a voulu donner quelques gages aux syndicats qui se sont succédé vendredi matin à Matignon.

M. Philippe a confirmé plus tard à la presse que l’Etat reprendrait 35 milliards d’euros de dette, dont 25 milliards en 2020 et 10 milliards en 2022, afin que l’entreprise atteigne « l’équilibre » financier « avant la fin du quinquennat ». « Un engagement sans précédent », a-t-il souligné. « Il n’y aura pas d’impôt SNCF » pour compenser cette reprise de dette, qui « viendra s’ajouter à la dette publique de l’Etat », a-t-il précisé.

Le Premier ministre demande un effort de productivité à la SNCF pour combler son écart de compétitivité estimé à 30% par rapport à ses concurrents. « A l’horizon 2026, l’écart de compétitivité doit être réduit des deux tiers. Avec sérieux et rigueur, c’est atteignable », a-t-il dit.

Le gouvernement veut aussi « alléger le poids des péages ferroviaires » acquittés par les trains circulant sur le réseau SNCF, en limitant la hausse de leurs tarifs « au niveau de l’inflation ». L’Unsa est « rassurée » par l' »engagement ferme de l’État » sur les finances de la SNCF, s’est félicité son secrétaire général Luc Bérille, Une décision sur une éventuelle sortie de l’Unsa ferroviaire de la grève sera prise « très rapidement », a déclaré son secrétaire général, Roger Dillenseger, tout en ajoutant que ses « attentes restent fortes ». L’Unsa ferroviaire pourrait-elle sortir de la grève avant le 5 juin, date du vote de la loi au Sénat? « Cela va faire partie des débats que nous aurons » en interne, a répondu M. Dillenseger. « Nous sommes dans de vraies négociations depuis le 11 mai », quand l’Unsa ferroviaire et la CFDT Cheminots ont commencé à négocier des amendements au texte voté à l’Assemblée avec le ministère des Transports, a-t-il dit. A la CGT Cheminots, « le combat », c’est-à-dire la grève, continue car « la mobilisation est plus que jamais nécessaire », a insisté son secrétaire général Laurent Brun, même si la tonalité de ses propos a paru plus apaisée que lors de la précédente série de rencontres bilatérales à Matignon le 7 mai. « Pour résumer, on a un gouvernement qui semble plus ouvert mais qui a toujours du mal à s’engager », a estimé M. Brun qui revendique la tenue d’une « table ronde tripartite (organisations syndicales, patronat, gouvernement, ndlr) pour que le gouvernement fixe ses engagements par écrit vis-à-vis des grévistes ». M. Philippe « ne nous a pas dit non » et « nous donnera une réponse très prochainement ». Plus tranché, SUD-Rail n’a vu « guère plus d’avancées » pour les cheminots et « pas de satisfactions » à l’issue de son entretien, « pas de nature à faire cesser la grève », selon son porte-parole Erik Meyer. SUD-Rail réclame le retrait du projet, ainsi que « des négociations tripartites » avec « le patronat du secteur (ferroviaire), le gouvernement et les organisations syndicales » pour étudier « l’ensemble des questions sur l’ouverture à la concurrence, le financement et les garanties sociales du secteur ». A la CFDT aussi, la grève « continue » car « nous avons besoin de la mobilisation pour aller jusqu’au bout » du processus parlementaire, a souligné son secrétaire général, Laurent Berger. « Dans ce cadre-là, nous allons continuer de peser pour que des amendements soient repris dans le texte de loi » et pour qu’ait lieu une réunion tripartite sur la convention collective nationale du transport ferroviaire, a-t-il détaillé, après avoir « pris note positivement » des annonces sur la reprise de dette. Mais la CFDT a « alerté » le Premier ministre sur « les gains de productivité » qui ne pourront « pas se faire sans un dialogue social plus performant qu’il ne l’est aujourd’hui à la SNCF, et sans discussion sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales », a souligné M. Berger. Pour FO Cheminots, « toutes les raisons de la grève sont encore là », a déclaré son secrétaire général François Grasa.

Le chef du gouvernement devait encore recevoir vendredi après-midi l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP, organisation patronale), avant le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, dont SUD-Rail demande la tête mais à qui le gouvernement a renouvelé son soutien cette semaine.