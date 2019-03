La production des voitures Smart fortwo va cesser « entre 2022 et 2024 » sur le site historique de Hambach (Moselle), a annoncé la direction mercredi matin aux salariés, a-t-on appris auprès des syndicats.

« On a été convoqués ce matin pour information. On nous a annoncé qu’on arrêtait la Smart entre fin 2022 et 2024, pour un partenariat entre (le constructeur chinois) Geely et Daimler », a indiqué à l’AFP Philippe Simard, délégué syndical FO.

L’usine lorraine de Smart emploie 800 personnes et à fêté ses 20 ans en octobre 2017.