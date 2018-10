Le samedi 13 octobre, les sept musées du groupement « d’stater muséeën » ouvrent leurs portes en nocturne pour la 18e édition de la Nuit des Musées.

Depuis sa première édition en 2001, la Nuit des Musées à Luxemburg-Ville est devenue le rendez-vous annuel incontournable pour les passionnés de culture et de patrimoine. À l’instar des années précédentes, un riche programme d’animations autour des collections et expositions temporaires est proposé.

Visites guidées spéciales, ateliers pour enfants et adultes, performances, conférences, projections de films, nocturnes avec DJ et bien d’autres activités encore sont au programme.

Comme d’habitude, chaque musée propose également une surprise culinaire.

En s’alignant sur l’Année européenne du patrimoine culturel, le groupement a choisi de placer la Nuit des Musées sous le thème des collections.

Dans ce cadre, le groupement donne carte blanche à Anna Katina, photographe indépendante et blogueuse passionnée, pour créer une collection virtuelle de la Nuit des Musées sur Instagram (www.instagram.com/nuitdesmusees_lu/).

Le projet « collection virtuelle » est un assemblage d’impressions prises aux musées participants qui servent à projeter le spectateur dans l’ambiance de la Nuit des Musées afin de susciter son intérêt et lui montrer qu’une exposition ne se limite pas aux collections affichées.

Comme les années précédentes, chaque musée proposera également une visite « coup de coeur ». Huit chargés des collections vont jouer les guides d’un soir et embarquer les visiteurs dans une visite participative au cours de laquelle ils proposeront un autre regard sur un lieu d’exposition, une époque, un personnage, un objet.

Informations pratiques

La Nuit des Musées est organisée conjointement par les musées du groupement d’stater muséeën : Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Musée Dräi Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités, Musée national d‘histoire naturelle – ʾnatur muséeʾ, Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, Musée national d‘histoire et d’art, Lëtzebuerg City Museum, Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg.

Heures d‘ouverture

De 18h00 à 01h00

Nuit blanche au Mudam jusqu’à 03h00

L’entrée à la Nuit des Musées est gratuite pour les moins de 16 ans.

Navettes gratuites

Une navette est assurée par les autobus historiques de la Ville de Luxembourg entre les musées du centre-ville et le parking du Glacis, d’où le tram amènera les visiteurs aux musées situés au Kirchberg.

