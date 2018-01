Le Grand-Duc et la délégation luxembourgeoise ont poursuivi ce lundi la visite officielle au Sénégal qui les a conduits au tout nouveau Centre international de conférences où se tenait un forum économique. Ce Centre indique à lui seul l’importance de la croissance du pays. Il est un des premiers bâtiments de cet ensemble voué au développement économique à une trentaine de kilomètres de Dakar. Diamniadio, sans conteste une cité de l’avenir, qui sort de terre, un Kirchberg de Dakar en quelque sorte, relié par une nouvelle autoroute et équipé d’un aéroport.

Les Chambres de commerce des deux pays ont planché sur les coopérations qu’il fallait encore accentuer dans des domaines comme l’immobilier, les infrastructures, notamment portuaires, les éco-technologies, la logistique. «Tous des domaines, relève en substance Francine Closener, secrétaire d’Etat à l’Economie, qui présentent un réel potentiel» dans un pays qui connaît une croissance de plus de 6% d’année en année et semble avoir maîtrisé ses déficits. L’aide apportée par le Luxembourg constitue un atout complémentaire à la bonne marche de la feuille de route économique, le « Plan Sénégal émergent». Les autorités locales n’hésitent pas à marteler que s’installer au Sénégal, c’est pénétrer un marché beaucoup plus large, celui de l’Afrique occidentale.

A la tribune, comme plus tard au Palais du Président Macky Sall, le Grand-Duc rappela son immense admiration «pour la vitalité économique dont fait preuve le Sénégal, qui figure dans le peloton de tête du continent avec des taux de croissance spectaculaires. Le Forum économique a dessiné des perspectives très prometteuses. Je suis persuadé qu’il imprimera une nouvelle dynamique à nos échanges bilatéraux qui sont déjà fructueux.» Ceci aussi pour apporter un nouvel espoir à la jeunesse.

La délégation luxembourgeoise s’est rendue, devant une population locale en fête, à Mbour, l’un des sièges de l’organisation internationale Enda santé qui dispose désormais d’un cabinet médical ambulant? Celui-ci lui permet d’aller à la rencontre des populations marginalisées -comme les homosexuels, les filles-mères, les victimes de violences sexuelles-, et des familles à risques, victimes notamment des maladies tropicales négligées, des soucis de santé liés à la sexualité (VIH, sida). Enda travaille aussi sur la sécurité alimentaire et dans les régions frontalières où l’accès aux soins est d’autant plus difficile.

Le Luxembourg intervient dans la bonne marche de ce projet capital, comme en atteste une plaque dévoilée par le Grand-Duc Henri, plaque qui met en évidence le financement du Grand-Duché du tout nouveau «Centre régional pour la santé et le développement en Afrique de l’Ouest», inauguré ce lundi 22 janvier.

Romain Schneider, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, et le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan de la république du Sénégal, Amadou Bâ, ont aussi signé, en présence des deux chefs d’État, le 4e programme indicatif de coopération (PIC IV) entre le Grand-Duché de Luxembourg et la république du Sénégal. Il porte sur une contribution de quelque 65 millions d’euros, qui, par la politique de la santé, l’enseignement, la formation, l’insertion professionnelle, l’éducation à la citoyenneté ou encore l’assainissement, vise à la lutte contre la pauvreté. Comme le soulignait Carole Dieschbourg, ministre de l’environnement, le PIC 4 qui court jusqu’à 2022, intègre aussi les dimensions environnementales et tout ce qui touche à la lutte contre le changement climatique.