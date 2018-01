Le lancement dimanche d’un satellite secret du gouvernement américain s’est déroulé normalement, a affirmé mardi la société SpaceX, après des informations de presse selon lesquelles l’engin était perdu.

« Après avoir examiné toutes les données du vol jusqu’à ce jour, le lanceur Falcon 9 a effectué correctement toutes les manoeuvres dimanche soir. Si nous, ou des tiers, découvrons que ce n’est pas le cas après des analyses supplémentaires, nous en ferons part immédiatement », a indiqué Gwynne Shotwell, directrice générale de SpaceX, dans un communiqué. « Des informations publiées contraires à cette déclaration sont catégoriquement inexactes », a-t-elle insisté, ajoutant qu’en raison de « la nature secrète de la cargaison, SpaceX ne peut en dire davantage ».

Citant des sources gouvernementales et industrielles non identifiées, le Wall Street Journal a écrit mardi que le satellite Zuma, construit par l’Américain Northrop Grumman, n’avait pas atteint l’orbite prévue faute de s’être séparé convenablement de l’étage supérieur de la fusée et était retombé dans l’atmosphère. Selon le quotidien des affaires, des membres du Sénat et de la Chambre des représentants ont été informés de la perte de cet engin à « plusieurs milliards de dollars ». Pour Mme Shotwell, « étant donné que l’examen des données du tir n’indique à ce stade aucun problème de conception ni de fonctionnement ni la nécessité de faire des modifications, nous ne prévoyons aucun impact sur le calendrier de nos lancements ».

Vingt-quatre heures après le lancement depuis Cap Canaveral en Floride, le Commandement stratégique du Pentagone –qui traque tous les satellites commerciaux, scientifiques et de sécurité nationale ainsi que les débris orbitaux– n’avait pas fait de mise à jour de son catalogue avec Zuma. « Nous n’avons rien à ajouter au catalogue des satellites pour le moment », s’est borné à écrire le capitaine de la marine Brook DeWalt, porte-parole du Commandement, dans un courriel à un média américain.

SpaceX a par ailleurs souligné mardi que les préparatifs du premier vol de son lanceur lourd, Falcon Heavy, vers fin janvier depuis Cap Canaveral se poursuivaient normalement.

Dotée de 27 moteurs produisant davantage de poussée que 18 Boeing 747, ce sera la plus puissante fusée au monde et elle sera utilisée pour des missions vers la Lune et Mars.

Le lancement de Zuma dimanche était le premier pour le groupe d’Elon Musk en 2018, après un nombre record de 18 en 2017. Il compte accélérer la cadence d’environ 50% cette année, avec 25 à 30 missions.