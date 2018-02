Jean-Louis Schlesser / J’avoue que je ne le savais pas. L’Eglise catholique a instauré une avocate officielle des causes désespérées: sainte Rita, une Italienne qui a vécu au XVe siècle, était devenue augustinienne et repose dans la petite ville de Cascia, en Ombrie. De façon tout à fait surprenante, en concurrence avec sainte Rita de Cascia, une frange d’extrême droite de l’Eglise catholique – elle se donne le qualificatif de contre-réforme catholique au XXIe siècle – érige, elle, saint Joseph, chaste époux de Marie, mère du Christ, en patron des causes difficiles, sinon impossibles. Compte tenu du périmètre peu ragoûtant constitué par les phalangistes à relents fachos de la contre-réforme catholique, personnellement, je préfèrerais qu’on s’en tienne à la douce Rita de Cascia s’il s’agit de défendre une cause désespérée comme, par exemple, le Freeport de Luxembourg.

Conçu par le bureau d’architecture genevois 3BM3, le Freeport du Findel, doté d’une architecture intérieure et d’une conception d’éclairage qui témoigne de son ambition d’être lui-même une œuvre d’art, a tout d’une entreprise maudite. Problèmes évidents de rentabilité, pertes, recapitalisations, départ inopiné de son premier directeur général, problèmes juridiques de son fondateur, un entrepreneur et marchand d’art genevois nommé Yves Bouvier – mis en examen dans une affaire d’escroquerie l’opposant au sulfureux président russe de l’A.S. Monaco –, mauvaise presse due à la nature même de son objet commercial, accusation de fraude fiscale et de blanchiment, soupçons émanant du Parlement européen.

Une option pour l’actionnariat eût été d’appeler à la rescousse sainte Rita de Cascia. On préféra faire appel à un autre expert en causes désespérées, l’ex-membre du Parlement européen

Robert Goebbels.

Il serait facile de faire le procès de l’ex-député en arguant du fait que convictions, mettons de gauche, fussent-elles socio-démocrates et engagement pour une cause emblématiquement néocapitaliste, «oligarchiste» jusqu’à la caricature, ne pourront jamais faire bon ménage. C’est du moins ce que j’avais encore un peu tendance à penser. On pourra dire que la rencontre sur le site du Findel entre le président Goebbels, des membres de la commission d’enquête parlementaire strasbourgeoise et la presse fut surréaliste, du troisième type, et que le président Goebbels essaya maladroitement de dédouaner l’opérateur qu’il est en renvoyant vers un autre opérateur, les douanes grand-ducales précisément, qui, elles, comme de bien entendu, entendent rester muettes comme des carpes sur ce qui se trame. Capisce?

Si, dans une instance quelconque, on ne sait jamais, quelqu’un, quelque part, s’évertuait à instaurer un avocat laïc des causes désespérées, un patron profane des thèses indéfendables, il faudrait sérieusement penser à notre ex-député.

Son «scepticisme» à l’égard du constat que les activités humaines, si elles ne s’inscrivent pas dans un cadre respectueux du milieu dont nous sommes issus, provoquent des effets qui risquent de nous plonger dans le chaos peut être pour le moins glaçant. Comme l’est son idée qu’il ne sert pas à grand-chose de se croire de gauche si le monde reste de droite.

Sainte Rita, priez pour nous!