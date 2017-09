Ryanair annonce la suppression d’environ 2.000 vols jusqu’à fin octobre

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé vendredi la suppression de 40 à 50 vols par jour pendant six semaines jusqu’à la fin octobre, soit 1.680 à 2.100 vols, afin d’améliorer sa ponctualité, suscitant la colère de ses clients.

« En annulant moins de 2% de nos vols au cours des six prochaines semaines (jusqu’au démarrage de nos horaires d’hiver début novembre), nous pouvons (…) restaurer la ponctualité au niveau de notre objectif annuel de 90% », a expliqué Robin Kiely, chef de la communication de Ryanair, dans un communiqué.

La compagnie low-cost a précisé que son taux de ponctualité était « tombé sous 80% durant les deux premières semaines de septembre » en raison notamment de délais générés par l’intensité du trafic, de grèves, de conditions météorologiques défavorables et de l’obligation de respecter les obligations de congé des pilotes et des équipages. « Nous présentons nos sincères excuses au petit nombre de clients affecté par ces annulations et ferons de notre mieux pour leur trouver un autre vol et/ou les rembourser en totalité », a insisté M. Kiely.

Ces excuses n’ont pas satisfait les clients, qui étaient nombreux vendredi soir à exprimer leur colère sur Twitter, l’un d’eux évoquant une « honte absolue », la compagnie ayant annoncé ces annulations à la dernière minute. Selon le site internet de l’aéroport de Dublin, deux vols en provenance de Tours et Newcastle avaient déjà été annulés vendredi et d’autres ont été supprimés samedi, pour Paris, Madrid et Amsterdam notamment.