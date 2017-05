Russie/Vents violents à Moscou: six morts

Six personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d’autres blessées lundi en raison de vents violents ayant brièvement frappé Moscou, déracinant des centaines d’arbres, ont annoncé les autorités de la capitale russe.

« Des vents violents dans le nord-est, le sud-ouest et l’est de Moscou ont provoqué la chute d’arbres sur des habitants se trouvant a proximité. Cinq personnes sont mortes sur place et (…) un homme âgé a également été tué » à un arrêt de bus, a déclaré à l’agence Interfax une porte-parole de la branche moscovite du Comité d’enquête russe, Ioulia Ivanova. « Un ouragan destructeur a abattu plusieurs centaines d’arbres. Nous prenons toutes les mesures nécessaires », a tweeté le maire de Moscou, Sergueï Sobianine. Selon lui, plus d’une quarantaine de personnes ont été blessées par ces vents forts ayant atteint près de 22 mètres par seconde.

Le vent et la pluie ont aussi provoqué des retards dans les aéroports de Moscou et le train express reliant celui de Vnoukovo a dû arrêter son service à cause d’un arbre tombé sur la voie.