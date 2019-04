La Russie a envoyé lundi des spécialistes participer à l’enquête sur le crash d’un avion privé dimanche dans l’ouest de l’Allemagne, qui a fait trois victimes dont la présidente du conseil d’administration de la compagnie aérienne privée S7.

« Un groupe de spécialistes s’envolera bientôt pour l’Allemagne » afin de participer à une commission internationale d’enquête, a déclaré à l’AFP un porte-parole du comité intergouvernemental d’aviation (MAK). Un appareil de six places en provenance de France et en route pour Egelsbach, au sud de Francfort, s’est écrasé dans un champ dimanche tuant le pilote et deux passagers, dont Natalia Fileva.

L’appareil, de type Epic-LT, s’est écrasé lors de sa descente vers un aéroport de Francfort.

Mme Fileva, 55 ans, était actionnaire et présidente du conseil d’administration de la compagnie aérienne privée S7, deuxième plus grande de Russie après Aeroflot.

Natalia Fileva dirigeait S7 avec son mari, Vladislav Filev, et était la quatrième femme la plus riche de Russie avec une fortune estimée à 600 millions de dollars, selon Forbes. La cause de l’accident n’est pas connue pour l’heure.

La compagnie a rendu hommage à Mme Fileva, saluant une « dirigeante brillante et attentionnée ainsi qu’une personne merveilleuse qui restera à jamais dans la mémoire des employés », et regrettant une « perte irréparable ».

Le deuxième passager décédé dans le crash était le père de Mme Fileva, a confirmé S7 à l’AFP. « Ses amis et ses collègues considèrent (Natalia) Fileva comme la principale force motrice de S7, qui, en 20 ans, est passé d’une flotte en crise de Novossibirsk à la plus grande compagnie aérienne privée russe », affirme le site d’information russe The Bell.

« C’était une grande passionnée d’aviation et d’astronautique et sa mort est une tragédie personnelle pour nous tous », a déclaré dans un communiqué Dmitri Rogozine, le patron de l’agence spatiale russe Roskosmos, évoquant le projet S7 Space qui ambitionnait de concurrencer SpaceX d’Elon Musk sur le terrain des lancements privés dans l’espace.

Le groupe S7, également nommé Siberia Airlines, compte une flotte de 96 avions desservant notamment l’Europe et l’Asie. Une voiture de police qui se rendait sur les lieux de l’accident a par ailleurs heurté un autre véhicule, tuant les deux occupants et blessant trois policiers, a rapporté dimanche l’agence de presse DPA.