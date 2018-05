Les Français sont vus comme sympathiques, aimables et romantiques par plus de 90% des Russes, selon un sondage publié lundi par l’institut public VTsIOM et réalisé pendant la visite en Russie d’Emmanuel Macron.

Selon cette étude réalisée du 23 au 27 avril auprès de 1.600 personnes, 92% des sondés considèrent les Français comme étant sympathiques.

Les Français sont aussi vus comme amicaux (91%) et romantiques (90%), selon ce sondage.

Autres qualités relevées par les Russes, les Français seraient travailleurs (70%) et disciplinés (67%). Plus d’un tiers (35%) des sondés considèrent aussi les Français comme arrogants, un chiffre qui peut être considéré comme encourageant alors que ce défaut leur est souvent attribué.

Attention toutefois aux excès d’orgueil: 71% des personnes intérrogées par VTsIOM reconnaissent être « très mal » ou « assez mal » informés sur la France et les Français.

Réalisé pendant la visite en Russie d’Emmanuel Macron, présent au Forum économique de Saint-Pétersbourg au cours duquel le président français s’est entretenu samedi avec son homologue russe Vladimir Poutine, le sondage s’intéresse aussi aux questions diplomatiques.

Malgré les nombreux sujets de désaccords entre Paris et Moscou, la majorité des sondés estime que les relations entre la France et la Russie sont très (4%) ou assez (50%) bonnes et 51% d’entre eux estiment qu’elles vont s’améliorer dans le futur, 13% pensant qu’elles vont empirer. Parmi les domaines dans lesquels les liens entre la Russie et la France devraient être renforcés, les sondés placent la sécurité et le changement climatique en tête, devant les relations politiques et les échanges culturels