Un rhinocéros blanc et trois tigres blancs du Bengale sont nés au début de février au zoo d’Amnéville (Moselle), a annoncé mardi le parc animalier.

Une femelle rhinocéros blanc, prénommée Arenka et pesant 85 kilos, est venue au monde « le 1er février, après avoir été portée pendant 15 mois par Hekaw », s’est félicité dans un communiqué le zoo d’Amnéville. Son père, « un géant de presque deux tonnes », se prénomme Benny, a ajouté le parc qui compte « un des deux groupes de rhinocéros les plus importants d’Europe ».

Arenka est le quatrième bébé rhinocéros à naître au zoo mosellan. Shango, le premier rhinocéros blanc mis au monde au zoo le 1er décembre 2014, a rejoint jeudi dernier Beekse Bergen Safari Park, aux Pays-Bas, pour y devenir reproducteur et maintenir une pluralité génétique.

L’enclos des tigres blancs du Bengale a enregistré trois nouveaux arrivants, avec la naissance le 5 février, après 110 jours de gestation, d’un mâle, Mohan, et de deux femelles, Râni et Raja. « Les bébés sont élevés par leur mère, Orissa, et devront attendre deux mois avant d’être mis en présence de leur père Kantaji », a précisé le zoo. Les deux espèces sont victimes d’un « braconnage meurtrier », est-il rappelé dans le communiqué: « Chaque jour quatre rhinocéros sont tués. Il en reste moins de 25.000 dans la nature » et « moins de 4.000 (tigres) dont un peu plus de 2.000 tigres du Bengale ».