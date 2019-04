Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Marc Fassone / Le système bancaire ouvert est une promesse: fournir aux consommateurs des produits et services financiers innovants et réellement adaptés à leurs besoins individuels. Le tout dans une totale transparence. La philosophie du système est simple: en permettant – en obligeant est plus juste – le partage des informations et données financières des