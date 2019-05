Jérôme Quiqueret / A l’heure où les déclarations pro-européennes se multiplient, les maires socialistes de Metz, Dominique Gros, et de Trèves, Wolfram Leibe, prennent leurs chefs d’Etat respectifs au mot en leur demandant de convaincre le Luxembourg, de procéder à des rétrocessions fiscales. Il s’agit de compenser les recettes fiscales et cotisations sociales perçues sur les salaires qui profitent au seul Luxembourg, tandis que ces frontaliers utilisent des services publics essentiellement dans leur zone de résidence. Ils demandent l’égalité avec la Belgique qui reçoit 30 millions d’euros par an – le reversement de cette manne concourt à 14% du budget de la ville d’Arlon. Accords européens à l’appui, ils affirment que «dans les régions où les flux de frontaliers sont massifs et unilatéraux, une compensation fiscale contractuelle est la règle, et non l’exception.»

Du côté luxembourgeois, les dernières élections n’ont pas changé grand-chose à la donne. Les deux farouches opposants à l’idée, l’écologiste, François Bausch, et le libéral, Xavier Bettel, sont reconduits à leur poste. Le gouvernement préfère financer des projets ponctuels, avec la suspicion douteuse que l’argent serait, autrement, détourné de son but. En d’autres termes, il reconnaît la légitimité de telles revendications. Mais il doit encore admettre l’injustice de son choix, puisque le financement d’infrastructures ne profite pas à toutes les communes. Le partenaire socialiste serait idéalement placé pour le lui rappeler. Si tant est qu’il pense que les membres de la Grande Région ont un destin commun.