La situation était revenue à la normale mardi à la mi-journée dans le centre de Londres, d’où quelque 1.500 personnes avaient été évacuées dans la nuit à la suite d’une fuite de gaz, ont annoncé les services de transports londoniens.

Le Strand, un axe important de circulation entre Trafalgar Square et le pont de Waterloo, « est désormais ouvert », a indiqué sur Twitter l’Autorité des transports londoniens (TfL). Les gares de Charing Cross et Waterloo Est, qui accueillent chaque jour des dizaines de milliers d’usagers, ont également été rouvertes, selon National Rail.

Les services ferroviaires prévoient toutefois encore des perturbations sur le réseau ferré jusqu’à 15H00 GMT environ. « La fuite de gaz est colmatée, les contrôles de sécurité effectués et les routes entièrement rouvertes », a de son côté tweeté la compagnie de gaz Cadent.

La fuite de gaz avait été localisée au « croisement entre Craven Street et Corner House Street ». Un cordon de sécurité avait été mis en place dans la zone et le public appelé à l’éviter après la rupture d’une conduite de gaz dans la nuit de lundi à mardi et la détection d' »une forte teneur en gaz naturel (…) dans l’air », avaient indiqué les pompiers précédemment.

Ceux-ci avaient indiqué que 1.450 personnes avaient été évacuées par précaution d’un hôtel et d’une boîte de nuit, tandis que des évacuations s’étaient poursuivies dans la matinée, de personnes venues travailler notamment.

La plupart des personnes évacuées dans la nuit étaient présentes dans la discothèque Heaven, d’une capacité de 1.000 personnes, où l’alarme a été déclenchée à 02H00 GMT selon les pompiers.