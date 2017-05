Résistances / Macron

Le 23 avril dernier, 78% des Français sont allés voter pour le premier tour des élections présidentielles. Une claire majorité. En France, la démocratie ne semble pas près de s’essouffler malgré le désarroi et le scepticisme qui se sont manifestés durant la campagne.

Le résultat du premier tour des élections s’est soldé par un tremblement de terre pour les deux partis politiques qui, durant des décennies, ont dominé la politique française. Pour le parti socialiste de Benoît Hamon, qui n’a obtenu que 6,35% des voix, ce fut un véritable désastre.

Le bon résultat obtenu par Jean-Luc Mélenchon, à qui 19,6% des Français ont donné leur voix, en particulier les jeunes de 18 à 24 ans, est surprenant. Plusieurs points m’ont frappé dans son vaste programme: d’abord, on y trouve l’arrêt de toutes les centrales nucléaires. Après Tchernobyl et Fukushima, Mélenchon est fondamentalement convaincu du danger que représentent ces centrales. Cattenom serait donc fermée. Une question pour nous essentielle. Combien ont noté et salué cette proposition?

Son programme a également prévu la fin de la Françafrique et des relations commerciales inégales entre l’Europe et l’Afrique. Mélenchon est sorti premier de l’enquête réalisée par des ONG françaises de développement auprès des différents candidats sur le volet de coopération au développement. La survie de la planète est aussi une de ses priorités. La France insoumise est également en faveur de la reconnaissance de l’Etat palestinien. Ce qu’ont déjà fait 130 Etats, y compris des pays comme la Suède. Mélenchon a compris que ce n’est que par une pression politique de l’Europe qu’Israéliens et Palestiniens pourront sortir de l’impasse actuelle largement due au gouvernement de Netanyahu. Sur le plan européen, il prévoit non pas de détruire l’Europe, mais de la sauver, affirme son conseiller Jacques Généreux. A cet effet, il a avancé un plan visant à changer le rapport de force à l’égard de l’Allemagne afin de sortir des traités actuels imposant les programmes d’austérité.

Fait navrant, 7,8 millions de Français, – 21,43% des voix – ont voté pour le Front national, un parti xénophobe, raciste et nationaliste. 2,8 millions de plus qu’en 2002 (17%). Tout doit être fait pour empêcher au deuxième tour une élection de Marine Le Pen et d’un parti opposé à l’Europe. Au vu du nombre de ralliements et des sondages, Macron paraît avoir les meilleures chances. Ni de gauche ni de droite, sans base politique solide, Macron se présente avec un programme tardivement ficelé. Il est un ancien de la banque Rothschild, il fut conseiller puis ministre de l’Economie de François Hollande. Libéral, jeune, moderne, les médias l’ont fêté comme une nouvelle étoile au firmament politique français. La bourse a célébré sa victoire au premier tour. Il veut réformer encore davantage le marché du travail et élargir la loi El Khomri dont l’adoption fut très contestée.

Il est en faveur de l’Europe. De quelle Europe? Pour sortir l’Europe de la crise, il est indispensable de consacrer des investissements importants à son économie, en particulier aux énergies renouvelables et aux pays du Sud connaissant un niveau de chômage insupportable. Or, de manière tout à fait arbitraire, le pacte de stabilité, sacro-saint pour les Allemands, limite à 3% du PIB le déficit des Etats de la zone euro et la dette à 60%. Blocage majeur pour toute politique de relance économique. Macron a critiqué ces politiques d’austérité. Il a demandé que l’Allemagne réduise ses excédents commerciaux qui dépassent les 8% du PIB – violation des disciplines convenues. Mais il veut respecter la règle des 3% de déficit budgétaire. Il prévoit un plan d’investissement de 50 milliards sur cinq ans dont 15 pour la transition écologique. Ces efforts seront-ils suffisants pour réduire sérieusement le chômage qui atteint les 10%, fléau numéro un de la société française? En définitive, beaucoup dépendra du résultat des législatives, des personnalités qui feront partie du nouveau gouvernement et de la volonté politique dont saura faire preuve Macron. Les proclamations d’amitié avec l’Europe et l’Allemagne ne suffiront pas.

Jean Feyder,

ancien ambassadeur