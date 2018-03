Jean-Louis Schlesser / Certains pensent que du côté du parti chrétien-social on se partage les tâches entre le candidat Wiseler faisant figure de gendre idéal, quoiqu’un peu raseur, pour séduire les bourgeois de la ceinture dorée autour de la capitale et Marc Spautz, le gars lourdingue – pas très futé parce que c’est suspect d’être trop finaud – en charge de l’électorat plus rustique des communes anciennement ouvrières du Sud. On comprendra le désarroi du CSV qui doit maintenant se coltiner une trublionne qui, alors que Jean-Claude Juncker, son meilleur ennemi, est parti, croit son heure enfin venue.

Imprévisible et racoleuse, le sourire tantôt assassin tantôt dangereusement cajoleur, la coiffure résistant aux vents mauvais, Viviane Reding, la reine du roaming, donne du fil à retordre à ses amis politiques, au Conseil des Sages du CSV et plus particulièrement au candidat Wiseler. Ne se pliant à aucune discipline de parti, elle reçoit un journaliste de RTL «chez elle», au Parlement européen, pendant une demi-heure et fait la leçon à tout le monde.

Pendant ce temps, Claude Wiseler, dans son bureau, entouré de journalistes qui notent sagement sur leurs carnets placés sur les genoux, égrène de laborieux arguments dans une problématique qu’on ne connaît que trop: comment maintenir une croissance au-delà de 3% pour garder le train de vie de la fonction publique, les investissements et les retraites sans avoir à supporter un solde migratoire annuel positif de 11.000 personnes.

Si Claude est le gendre idéal, Viviane serait plutôt la marâtre un peu spéciale, partie vivre loin de ses terres et qui revient pour une visite pas vraiment attendue avec plaisir, une visite qu’on redoutait tout en sachant qu’elle aurait fatalement lieu. Une belle-maman qui s’invite à dîner sans avoir apporté de bouteille de vin, qui s’incruste et ne rentre pas avant d’avoir critiqué les dessins des rideaux du salon et le nouveau service de table.

Celui qui est absent dans notre famille nationale recomposée, c’est la figure d’un père solide et autoritaire, qui remettrait de l’ordre. Un paternel qui aurait le droit d’être injuste, mais pas celui de manquer de poids et d’épaisseur.

Du poids et de l’épaisseur, Marc Spautz en a assurément, mais ces qualités se situent à un niveau trop physique pour pouvoir procurer le réconfort psychique indispensable au peuple.

Avec la folle aventure de la coalition actuellement au pouvoir, qui mit en route en quelques mois plus de chambardements que ne le firent toutes les législatures qui l’avaient précédée depuis trente ans, le besoin de se rassurer et de souffler après avoir été renversé comme ce n’est pas permis est sans doute légitime.

Pour rassurer, il n’est pas forcément indispensable d’être sympathique. Plutôt le contraire, même. Pensez à Madame Thatcher! Elle rassura les possédants et ceux qui aspiraient à le devenir qui se crurent menacés par une mainmise gaucho-syndicale. Y eut-il jamais quelqu’un pour la trouver sympathique?

Marc et Claude, qui se veulent sympas et séducteurs, chacun à sa façon, devraient se rendre compte qu’être rêche et péremptoire, glacial et peu amène peut être une recette en politique politicienne. La preuve est sur le point d’être faite.