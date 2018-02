Le groupe automobile Renault a publié vendredi un bénéfice net 2017 « record », en hausse de 50% à 5,1 milliards d’euros, au lendemain de la prolongation de son PDG Carlos Ghosn pour un nouveau mandat.

« Nous avons battu un nouveau record en termes de ventes, de chiffre d’affaires, de marge opérationnelle et de résultat net », s’est félicité M. Ghosn, lors d’une conférence de presse. L’entreprise, qui contrôle cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et Lada), a vendu 3,76 millions de véhicules l’an dernier et prévoit de poursuivre son expansion en 2018. « 2018 sera une année de croissance modérée », a déclaré M. Ghosn, qui a été confirmé jeudi par le conseil d’administration pour un nouveau mandat de PDG de quatre ans. Pour obtenir ce nouveau mandat, il a accepté une baisse de 30% de sa rémunération totale (7,25 millions d’euros en 2016) à la demande de l’Etat français, premier actionnaire du groupe, et il a nommé un numéro deux, Thierry Bolloré, afin de préparer sa succession.

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire est revenu sur cet accord trouvé avec M. Ghosn. « J’ai dit très clairement à M. Ghosn que nous ne pouvions pas voter pour un dirigeant qui avait des rémunérations aussi élevées et que s’il souhaitait le vote par l’Etat de sa reconduction, il devait diminuer sa rémunération. Il a accepté », a déclaré M. Le Maire, interrogé sur CNews. Côté ventes, le chiffre d’affaires de Renault a progressé en 2017 de 14,7% à 58,8 milliards d’euros, profitant de l’intégration pour la première fois de la filiale russe Avtovaz (marque Lada) dans le compte de résultats.

Ces chiffres ont été bien accueillis à la Bourse de Paris, où le titre progressait de plus de 3% vers 09H00 GMT, en tête de l’indice CAC 40 des principales valeurs.