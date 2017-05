Remise de diplômes aux multiplicateurs

Lors d’une cérémonie officielle le 8 mai à l’Abbaye de Neumünster, Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l’Intégration, a remis les diplômes aux citoyens ayant accompli avec succès la «formation de multiplicateurs».

La «formation de multiplicateurs» a été organisée par le Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales (Cefis), avec le soutien de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), dans le cadre de la campagne nationale d’information et de sensibilisation à l’attention des étrangers en vue de leur inscription sur les listes électorales communales.

Depuis octobre 2016, 23 formations de multiplicateurs ont eu lieu et ce en langue française, portugaise et anglaise. Plus de 220 multiplicateurs de plus de 33 nationalités différentes ont suivi la formation, majoritairement des Luxembourgeois, des Portugais, des Français et des Belges. Afin de donner un axe de comparaison, seules 22 personnes y avaient pris part en 2011.