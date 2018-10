Le résultat du référendum en Macédoine, marqué par une forte abstention, doit être compris par l’Union européenne comme « un signal d’alarme » contre la menace que représentent les forces anti-européennes dans les Balkans occidentaux, a averti mardi le président du Monténégro Milo Dukanovic.

« La poursuite de l’élargissement (de l’UE) est cruciale pour les Balkans occidentaux et pour l’Europe », a-t-il affirmé lors d’une intervention devant le Parlement européen réuni en session plénière à Strasbourg. « J’ai l’impression que l’enthousiasme pro-européen qui avait suivi la chute du mur de Berlin est en train de piétiner un peu (…) Dans les Etats des Balkans occidentaux on entend des messages dissonants de la part du reste de l’Europe concernant le rythme auquel devrait se faire l’élargissement », a-t-il expliqué. « La confusion nourrit les illusions dont profitent un certain nombre d’acteurs rétrogrades encore présents dans notre région qui continuent de rêver de recomposer toute la région et de construire et d’élargir des Etats sur une base nationale », a-t-il souligné. « Le référendum en Macédoine illustre de façon éclatante le problème dont je parle », a-t-il soutenu, jugeant que la consultation « n’a pas été assez bien préparée ».

Le référendum organisé pour entériner l’accord trouvé avec la Grèce sur le nouveau nom de l’ancienne république yougoslave a été marqué par un très fort taux d’abstention qui fait douter de la capacité du gouvernement à le faire ratifier par le Parlement de Skopje. « J’espère qu’à Bruxelles et ailleurs, le résultat du référendum macédonien pourra être compris comme un signal d’alarme et comme un dernier avertissement nous indiquant qu’il faut procéder à une analyse beaucoup plus profonde de nos rapports avec la politique d’élargissement », a insisté Milo Dukanovic. « Nous comprenons le besoin de l’UE de traiter les causes de la crise qu’elle traverse et son besoin de consolidation, mais nous ne pensons pas que l’on puisse répondre à ce défi par le ralentissement ou un coup d’arrêt à cette mission qu’est l’élargissement pour l’UE », a-t-il conclu.

L’UE a engagé des « pourparlers d’adhésion » avec la Serbie en 2014 et avec le Monténégro en 2012. Elle a accepté de s’engager avec la Macédoine et l’Albanie à partir de juin 2019 et discute des moyens d’intégrer le Kosovo et la Bosnie. Mais nombre d’Etat membres freinent le mouvement en raison des difficultés rencontrées avec la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Croatie, dont ils jugent que les adhésions ont été trop rapides.