Qui croît croira…

Alain Ducat / Les chiffres sont ce qu’ils sont, moins que ce qu’ils font. Mais, en économie, la religion des données et des courbes, si possible ascendantes, fait partie du décor global. Alors quand l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), censée «promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde», sort ses prévisions révisées, les augures frémissent.

Alors? Ça va mieux sur la planète, moins bien certes que durant les années 1987-2007, avant cette crise qui chamboula les certitudes. La croissance du PIB mondial devrait atteindre 3,5% cette année. Magique, si on oublie les guerres et les vilenies pour y aider… Mais balayons ces nuages humanistes…

Le Luxembourg va bien, merci. L’OCDE lui prédit une croissance à 4,5% en 2017, à 4,2% l’année suivante. Deux fois mieux que la moyenne générale. Un fifrelin sous l’optimisme des statisticiens locaux. Les indicateurs sourient: taux de chômage, balance courante, investissement… La consommation rebondit et l’inflation ne bondit pas. Et si le ratio de solde budgétaire fond de 1,6% à 0,7% puis 0,6%, il se tient bien, face à une moyenne en berne à -2,7% ailleurs.

Car le Grand-Duché a de la tenue. Il fait toujours mieux, en croissance programmée, que ses voisins, Allemagne stable, France et Belgique en progrès. Après, on croît si l’on veut. Et on croit si l’on voit. Les inégalités aussi, croissent. Et les prévisions ne demandent qu’à être corrigées.

Qui vivra, verra.