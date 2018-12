Alors que la France vivait une période très agitée sur le plan social, marquée par le mouvement des gilets jaunes, le Luxembourg mettait en place, calmement, un programme de gouvernement à l’issue de discussions détaillées et apaisées entre trois partenaires de sensibilité différentes mais capables de dégager une synthèse et des propositions visant à réconcilier l’ économique et le social.

Sans que la population ait été obligée de descendre dans la rue, le programme du nouvel exécutif prévoit notamment, en vrac, la gratuité pour tous dans les transports en commun dès 2020, des maisons relais de santé et la contraception gratuites, deux jours de congé supplémentaires, la légalisation du cannabis récréatif, l’élimination progressive du Glyphosate et l’augmentation du SMIC à hauteur de… 100 euros par mois.

Cerise sur le gâteau, malgré les coûts supplémentaires que généreront ces mesures, l’impôt sur les sociétés sera diminué de 1%. Au total, tous ces engagements sont perçus par l’affirmation d’une ambition: celle qui vise à concilier la recherche de productivité et la protection des plus faibles. Comment ne pas constater ici que ce qu’Emmanuel Macron prétendait vouloir faire, Xavier Bettel l’a réalisé tout en intégrant une gestion rigoureuse du budget de l’Etat, évitant en particulier de creuser l’endettement.

Dès lors, une question mérite d’être posée: pourquoi ce qui est si difficile du côté français de la frontière, est-il apparemment beaucoup plus facile au-delà?

Bien sûr, côté français, certains estiment que la croissance luxembourgeoise n’a été rendue possible que grâce à des pratiques discutables autour de la fiscalité et de l’accueil des capitaux étrangers. Mais au fond, les raisons de la bonne santé de l’économie du Grand-Duché ne sont-elles pas – aussi – ailleurs? Car le Luxembourg est une démocratie qui s’appuie sur des fondamentaux solides: un Etat fort et stratège, un système parlementaire qui permet souvent l’élaboration de consensus dynamiques (le mariage pour tous n’a provoqué aucune manifestation dans le pays), des partenaires sociaux qui s’affrontent mais sont aussi capables de déboucher sur des accords. Enfin, des outils de démocratie participative et de recherche qui travaillent sans tabous.

Bien sûr, tout n’est pas parfait et il y a des trous dans le filet. En matière de géopolitique comme dans d’autres domaines, il n’y a pas de modèle. Le Luxembourg reste ainsi parfois trop autocentré et peine à imaginer vraiment son développement avec ses voisins dans un espace plus vaste, si on excepte l’important travail sur les mobilités transfrontalières.

Il n’empêche. Les fondamentaux qui permettent au Grand-Duché de se développer méritent d’être examinés des près, au-delà des caricatures habituelles, d’autant plus que sa croissance s’appuie sur une confiance dans les vertus de l’économie de marché et une vraie confiance dans l’avenir. Deux denrées rares aujourd’hui dans une Europe (trop) fatiguée.

Roger Cayzelle