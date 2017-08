Quand Donald Trump observe l’éclipse de soleil… sans lunettes de protection

Ce lundi, une éclipse totale de soleil a eu lieu aux Etats-Unis. Comme des millions d’Américains, la famille Trump a observé ce phénomène naturel depuis la Maison Blanche.

Bien qu’il soit fortement déconseillé de regarder une éclipse solaire sans lunettes de protection, pouvant entraîner des lésions majeures au niveau de la rétine, le chef d’Etat américain a évidemment levé les yeux au ciel sans lunettes avant que quelqu’un ne lui crie de les remettre.

President Trump sneaks a peek at the #SolarEclipse2017 after taking off his protective glasses pic.twitter.com/sqhhV93LYF

— NBC News (@NBCNews) August 21, 2017