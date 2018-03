Le constructeur automobile PSA, qui a publié jeudi un bénéfice net « record » pour 2017, va verser à ses salariés une prime d’intéressement de 2.400 euros minimum, a annoncé le président du directoire du groupe, Carlos Tavares.

« Au titre de l’intéressement 2017, le montant qui va être distribué à nos collaborateurs en valeur moyenne sera de 2.600 euros, avec une valeur plancher à 2.400 », a déclaré M. Tavares sur RTL. Si le patron de PSA n’a pas précisé s’il s’agissait d’un montant brut ou net, le CFTC-PSA a évoqué dans un communiqué un montant minimum de « 2.400 euros net », une moyenne de « 2.552 euros net » et un maximum de « 3.457 euros net », se réjouissant de montants « jamais vus ».

L’année précédente, l’intéressement avait été au minimum de 2.000 euros net, après 1.650 euros net l’année d’avant. La CGT de PSA, quant à elle, s’est émue que « les 10.000 intérimaires » travaillant pour le constructeur soient « injustement exclus de cette prime d’intéressement ». En outre, l’intéressement « n’arrive pas à cacher le blocage des salaires qui dure depuis des années », a estimé le syndicat, qui revendique « une augmentation générale pour tous de 400 euros par mois », « un plan d’embauches massif des intérimaires et des chômeurs en CDI » et « la suspension du plan de 2.200 suppressions d’emplois pour 2018 ». Le constructeur a annoncé jeudi un bénéfice net « record » à 1,9 milliard d’euros pour 2017, en hausse de 11,5%, malgré le rachat d’Opel l’été dernier qui a pesé sur la rentabilité du groupe. Mettant ces résultats au crédit des « collaborateurs d’une rare excellence » du groupe, Carlos Tavares a assuré que, « depuis quatre ans », le montant de leurs « rémunérations variables » a été « multiplié par quatre » et que, « de 2006 à 2016 », « un milliard d’euros a été redistribué » aux salariés, soit « à très peu de choses près » autant que les « dividendes à nos actionnaires ».