En collaboration avec Luxinnovation et en partenariat avec le Technoport et Nyuko, le ministère de l’Économie a lancé en octobre 2015 le programme «Fit for Start» afin d’améliorer les conditions de démarrage pour les jeunes entreprises innovantes relevant du secteur des technologies de l’information et de la communication.

Les entreprises sélectionnées pour participer au programme bénéficient d’une aide de 50.000 euros, d’un espace de travail collaboratif dans un incubateur et d’un coaching adapté à leurs besoins.

Lors de l’édition «Spring 2018» du concours d’admission semestriel, qui a eu lieu le lundi 12 mars 2018 au Kinepolis à Kirchberg, 29 start-up, présélectionnées sur un total de 163 candidatures, ont présenté leur projet devant un jury composé d’entrepreneurs expérimentés.

Depuis cette édition, le nombre d’entreprises innovantes sélectionnées pour participer au programme a été doublé, passant de 5 à 10.

Au terme de cette journée, 10 start-up, dont 3 luxembourgeoises, ont été retenues:

• Univize (Luxembourg)

• MyMedBot (Luxembourg)

• Salonkee (Luxembourg)

• HOPES (France)

• Inkspired (Équateur)

• IntegerAI (Royaume-Uni)

• Metri (Finlande)

• Machinations (Roumanie)

• B2B Pay (Allemagne)

• bNesis (Pologne)

Les start-up, ayant terminé avec succès ce programme très sélectif de 4 mois, peuvent bénéficier d’une aide additionnelle de 100.000 euros chacune, sous condition d’une levée de fonds privés supérieure à 50.000 euros.

