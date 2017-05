Prix du Jury à Cannes au Russe Andreï Zviaguintsev pour « Loveless »

Le Russe Andreï Zviaguintsev, 53 ans, a reçu dimanche le prix du Jury au 70e Festival de Cannes pour « Loveless » (« Faute d’Amour »).

Zviaguintsev raconte l’histoire d’un couple moscovite qui se sépare pour refaire sa vie chacun de son côté. Problème, ils ont un fils de 12 ans qu’aucun d’eux ne veut prendre en charge et qui disparait dans la nature. Le film raconte cette recherche, un long calvaire pour les parents qui vont enfin, mais trop tard, manifester leur amour pour leur enfant. La mère est jouée par Mariana Spivak, le père par Alexeï Rozin. « Je voudrais remercier particulièrement un membre du jury, Will Smith. En fait, il existe vraiment ! », a plaisanté Andreï Zviaguintsev, devant la star hollywoodienne, en recevant son prix. Le cinéaste russe avait déjà reçu le prix du scénario pour « Leviathan » en 2014 et le Prix du jury en 2011 dans la section « Un certain regard » pour « Elena ».