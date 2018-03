La durée de rétention maximale pour familles avec enfants a été augmentée de 72 heures à 7 jours par la loi du 8 mars 2017. En se référant à la «directive retours», qui constitue la pierre angulaire du dispositif de retours au sein de l’Union européenne, il a été critiqué par la Commission européenne dans l’évaluation Schengen en matière de retours, que les 72 heures de rétention ne permettent pas de garantir une effectivité suffisante en matière de retours.

Il est fréquent que des membres de familles se soient cachés lorsque la police des étrangers essaye de les amener au Findel en vue de leur éloignement. La police a besoin de plus de temps pour retrouver toutes les personnes à éloigner et ceci surtout quand il est question d’un vol retour par charter.

Il arrive également que des problèmes avec les «traffic and landing rights» se présentent juste avant une mission de retour forcé par charter. La durée de rétention de 72 heures s’avère donc trop courte pour régler ces problèmes.

Qu’en pratique, la durée de rétention pour familles avec enfants est largement inférieure au maximum prévu de 7 jours. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi en mars 2017, elle n’a que légèrement augmenté à 3,46 jours.

Entre mars et décembre 2017, 94 membres de famille ont séjourné au Centre de rétention en vue d’un éloignement. En 2018, aucun membre de famille n’a encore séjourné au Centre.

Structure d’hébergement d’urgence Kirchberg (SHUK)

La SHUK héberge des demandeurs de protection internationale dont les empreintes digitales sont déjà enregistrées dans le système Eurodac. La SHUK constitue en effet une alternative à un placement au Centre de rétention et non une alternative à l’accueil.

Pour les personnes assignées, le Luxembourg ne constitue pas l’État où elles ont déposé leur première demande d’asile, voire lequel est responsable pour le traitement de leur demande ou le retour en ce qui concerne les personnes déboutées.

Alors que la SHUK a été mise en place pour faciliter les opérations de transfert dans le chef de la police, en évitant que cette dernière se voit obligée de passer chez plusieurs foyers pour organiser un transfert, elle revêt aussi un caractère symbolique pour lutter contre les mouvements secondaires.

N’oublions pas que les mouvements secondaires ont justement mis à mal le fonctionnement de l’espace Schengen.

La structure a justement comme but d’éviter que les personnes tombant sous le champ d’application de Dublin s’acclimatent au Luxembourg.

